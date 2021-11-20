Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 10 месяцев исполнен на 103,8% Экономика

Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Доходы в размере 68 млрд. 988,7 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-октябре 2021 года, план выполнен на 103,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 44 млрд. 335,3 млн. рублей, или 106% к плану; безвозмездные поступления — 24 млрд. 653,4 млн. рублей (100%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 104%: при плане в 58 млрд. 269,3 млн. рублей фактически поступило 60 млрд. 580,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 35 млрд. 937,3 млн. рублей при ожидаемом объеме 33 млрд. 630,1 млн. рублей; план выполнен на 106,9%.