EN
15:20:43 Суббота, 20 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 10 месяцев исполнен на 103,8%

13:42 | 20.11.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Доходы в размере 68 млрд. 988,7 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-октябре 2021 года, план выполнен на 103,8%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 10 месяцев исполнен на 103,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 44 млрд. 335,3 млн. рублей, или 106% к плану; безвозмездные поступления — 24 млрд. 653,4 млн. рублей (100%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 104%: при плане в 58 млрд. 269,3 млн. рублей фактически поступило 60 млрд. 580,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 35 млрд. 937,3 млн. рублей при ожидаемом объеме 33 млрд. 630,1 млн. рублей; план выполнен на 106,9%.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом Мягкова назначена главой администрации Белинского района
В Каменском районе при пожаре погиб мужчина Житель Заречного задержан за причинение смерти знакомой
Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 24 по 28 ноября Умер бывший главврач пензенской больницы скорой помощи Гончаренко
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама