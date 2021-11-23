В Пензе пройдет форум «Экспорт-2022. От локального к глобальному» Экономика

Пенза, 23 ноября 2021. PenzaNews. Форум «Экспорт-2022. От локального к глобальному» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 30 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие ориентировано как на начинающих предпринимателей, планирующих вывести товары и услуги на зарубежные рынки, так и на тех, кто уже ведет экспортную деятельность», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что на форуме будут рассмотрены вопросы, связанные с развитием межрегионального и международного сотрудничества и кооперации, безопасностью проведения внешнеторговых сделок, организацией эффективных презентаций на английском языке, а также другие.

Из сообщения следует, что участие в форуме возможно в двух форматах — офлайн и онлайн; в обоих случаях оно является бесплатным, однако необходима предварительная регистрация.