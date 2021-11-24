«МедИнж» планирует получить от ФРП 240 млн. рублей по программе «Производительность труда» Экономика

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» планирует получить 240 млн. рублей от Фонда развития промышленности по программе «Производительность труда». Это следует из сообщения пресс-службы ФРП.

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«Пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» с привлечением займа ФРП на 240 млн. рублей проведет модернизацию и увеличит на 56% производительность труда при выпуске сердечно-сосудистых имплантатов. Предприятие будет самостоятельно изготавливать большинство материалов и комплектующих, ввозимых в настоящее время из-за рубежа», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уровень локализации продукции составит 100%.

«Годовой потенциал российского рынка имплантируемых изделий предприятие оценивает в 9,3 млрд. рублей. Из общего объема рынка предприятие рассчитывает на 27%», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что заем одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности, в связи с чем предстоит документально зафиксировать обязательства сторон.