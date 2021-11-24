EN
23:07:07 Среда, 24 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«МедИнж» планирует получить от ФРП 240 млн. рублей по программе «Производительность труда»

15:01 | 24.11.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» планирует получить 240 млн. рублей от Фонда развития промышленности по программе «Производительность труда». Это следует из сообщения пресс-службы ФРП.

«МедИнж» планирует получить от ФРП 240 млн. рублей по программе «Производительность труда». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» с привлечением займа ФРП на 240 млн. рублей проведет модернизацию и увеличит на 56% производительность труда при выпуске сердечно-сосудистых имплантатов. Предприятие будет самостоятельно изготавливать большинство материалов и комплектующих, ввозимых в настоящее время из-за рубежа», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что уровень локализации продукции составит 100%.

«Годовой потенциал российского рынка имплантируемых изделий предприятие оценивает в 9,3 млрд. рублей. Из общего объема рынка предприятие рассчитывает на 27%», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что заем одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности, в связи с чем предстоит документально зафиксировать обязательства сторон.

Новости партнеров
Читайте также
В 25 субъектах РФ не осталось ни одного регионального банка — Неумывакин За 10 лет количество кредитных организаций в России сократилось почти в 3 раза — Неумывакин
Лжесоцработница задержана в Пензе по подозрению в краже денег у пенсионерок Водитель, скрывшийся после ДТП с пострадавшими в Кузнецком районе, оказался пьян
В Пензенской области за сутки подтвержден 391 случай заражения коронавирусом В Пензе дан старт театральному фестивалю «Маскерадъ»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама