За 10 лет количество кредитных организаций в России сократилось почти в 3 раза — Неумывакин Экономика

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Количество кредитных организаций в России сократилось с 2011 по 2021 год почти в три раза. Об этом заявил исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Павел Неумывакин в ходе визита в Пензу.

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«Уже мало кто помнит, что перед кризисом 1998 года количество банков в нашей стране составляло 2,5 тыс. Десять лет назад — на 1 июля [2011 года] — их было практически ровно 1 тыс. Сейчас мы имеем картину: 373 кредитные организации, из них 338 банков [...] — 231 с универсальной лицензией, 107 с базовой», — сказал он, выступая на деловой встрече «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы».

Исполнительный вице-президент АРБ добавил, что за 9 месяцев 2021 года количество кредитных организаций уменьшилось на 33 единицы: у 24-х отозваны лицензии, пять были ликвидированы, еще четыре присоединены к более крупным.

«В прошлом году прекратили свою деятельность 36», — отметил Павел Неумывакин, предположив, что по итогам 2021 года цифра окажется больше.

Встреча «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы», организованная банком «Кузнецкий» для деловых кругов, состоялась в конференц-зале отеля «Heliopark Residence» в Пензе в среду, 24 ноября.

В качестве спикеров на ней выступили исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, председатель правления АРБ Олег Скворцов и председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Были рассмотрены итоги деятельности банковской отрасли за 9 месяцев 2021 года, показатели кредитования субъектов МСП, а также особенности банковского сектора Приволжского федерального округа и Пензенской области.