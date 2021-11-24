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В 25 субъектах РФ не осталось ни одного регионального банка — Неумывакин

19:07 | 24.11.2021 | Экономика

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Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Число субъектов РФ, на территории которых не осталось ни одного регионального банка, выросло до 25. Об этом сообщил исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Павел Неумывакин в ходе визита в Пензу.

В 25 субъектах РФ не осталось ни одного регионального банка — Неумывакин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего на 1 октября, по данным ЦБ, насчитывалось 183 региональные кредитные организации. Если вычесть системно значимые (ВТБ и Совкомбанк) [...] и 13 региональных НКО [небанковских кредитных организаций], получаем 168 региональных банков», — сказал он, выступая на деловой встрече «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы».

Павел Неумывакин также привел данные рейтингового агентства «Эксперт РА», использующего другую методику — без учета показателей по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Московской областям, согласно которым за 8 лет количество региональных банков сократилось более чем в 2,5 раза — с 381 до 148.

В продолжение своего выступления исполнительный вице-президент АРБ озвучил актуальную статистику в разрезе субъектов РФ: в 25-ти не осталось ни одного регионального банка, еще в 25-ти действует только один, в 23-х — два-три.

«В 86 субъектах Российской Федерации количество региональных банков минимально», — подчеркнул он.

По его словам, в 2013 году только в 16 регионах не было собственных кредитных организаций либо была одна.

Павел Неумывакин также обратил особое внимание на то, что за последние 8 лет доля банков с государственным участием в активах сектора увеличилась с 58% в 2012 году до 74% на конец 2020-го.

Встреча «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы», организованная банком «Кузнецкий» для деловых кругов, состоялась в конференц-зале отеля «Heliopark Residence» в Пензе в среду, 24 ноября.

В качестве спикеров на ней выступили исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, председатель правления АРБ Олег Скворцов и председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Были рассмотрены итоги деятельности банковской отрасли за 9 месяцев 2021 года, показатели кредитования субъектов МСП, а также особенности банковского сектора Приволжского федерального округа и Пензенской области.

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