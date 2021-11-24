«Кузнецкий» соответствует критериям отнесения к регионально значимым банкам — Неумывакин Экономика

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» соответствует критериям отнесения к регионально значимым банкам, предлагаемым Ассоциацией российских банков. Такое мнение выразил исполнительный вице-президент АРБ Павел Неумывакин во время визита в Пензу.

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«В ходе открытой дискуссии [«Банкизация или дебанкизация России? Есть ли будущее у малых и средних банков России?»] 21 октября возникла, в общем-то, идея в целях государственной поддержки региональных банков ввести термин «регионально значимый банк» по аналогии с «системно значимой кредитной организацией», — сказал он, выступая на деловой встрече «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы».

По словам Павла Неумывакина, это предполагает предоставление ряда преференций, причем соответствующая программа должна быть запущена только в регионах присутствия самостоятельных региональных банков.

Исполнительный вице-президент АРБ уточнил, что предлагаются следующие критерии отнесения к регионально значимым банкам: регистрация не в Москве и отсутствие учреждения в списке системно значимых кредитных организаций, отсутствие претензий к текущей деятельности со стороны Банка России, использование на территории субъекта РФ более 50% работающих активов, наличие рейтинга российского рейтингового агентства.

«Для понимания: например, банк «Кузнецкий» всем этим критериям соответствует», — заявил Павел Неумывакин.

Он добавил, что АРБ предлагает ввести ряд преференций для регионально значимых банков: автоматическое участие во всех федеральных программах на территории субъекта РФ; предоставление права на обслуживание клиентов всех категорий, включая бюджетные организации, без ограничений; разработку и внедрение специальной программы IT-поддержки; принятие специальных норм надзора, отличающихся от действующих для крупных банков; использование механизма докапитализации посредством ОФЗ.

«На имя руководства Центрального банка — Эльвиры Сахипзадовны [Набиуллиной, главы Банка России] — было направлено письмо АРБ с перечнем всех этих мероприятий, которые, на наш взгляд, помогут воплотить в жизнь предложенный Центральным банком хороший термин «конкурентный нейтралитет», который впервые был озвучен в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022, 2023 и 2024 годы, который подразумевает создание равных условий для конкуренции», — сообщил Павел Неумывакин.

По его мнению, запуск данной программы позволит сохранить региональные банки и будет способствовать их развитию.

Встреча «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы», организованная банком «Кузнецкий» для деловых кругов, состоялась в конференц-зале отеля «Heliopark Residence» в Пензе в среду, 24 ноября.

В качестве спикеров на ней выступили исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, председатель правления АРБ Олег Скворцов и председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Были рассмотрены итоги деятельности банковской отрасли за 9 месяцев 2021 года, показатели кредитования субъектов МСП, а также особенности банковского сектора Приволжского федерального округа и Пензенской области.