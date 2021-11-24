Доля крупных банков в кредитовании МСП достигла 82% — Скворцов Экономика

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Доля крупных банков в кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросла в России до рекордного значения в 82%. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов в ходе визита в Пензу.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Кредитование МСП продолжает расти. [...] В основном прирост происходит за счет банков крупных федеральных, [входящих в] топ-30. [...] Сейчас доля крупных банков в кредитовании МСП стала рекордной и составила 82%. Но если посмотреть, что было буквально 15 лет назад, то доля крупных банков была меньше 50%», — сказал он, выступая на деловой встрече «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы».

Олег Скворцов отметил, что уменьшение доли средних и малых банков, в том числе региональных, — «это не очень хорошо».

«В нашем понимании ответ [на вопрос] «Нужны ли России малые и региональные банки?» однозначен. Конечно, они нужны», — подчеркнул председатель правления АРБ.

Он добавил, что «региональные и малые банки будут нужны экономике страны, пока они будут нужны своим клиентам».

По мнению Олега Скворцова, чтобы выжить, малым и средним банкам необходимо использовать уникальные решения в стратегиях и бизнес-моделях, учитывать специфику субъекта РФ, налаживать взаимодействие с местными клиентами, малым бизнесом и населением, активно участвовать в инфраструктурных проектах Банка России, вступать в альянсы с другими кредитными организациями, IT- и финтехкомпаниями, а также развивать различные партнерства.

Встреча «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы», организованная банком «Кузнецкий» для деловых кругов, состоялась в конференц-зале отеля «Heliopark Residence» в Пензе в среду, 24 ноября.

В качестве спикеров на ней выступили исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Павел Неумывакин, председатель правления АРБ Олег Скворцов и председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Были рассмотрены итоги деятельности банковской отрасли за 9 месяцев 2021 года, показатели кредитования субъектов МСП, а также особенности банковского сектора Приволжского федерального округа и Пензенской области.