Банк «Кузнецкий» за 5 лет выдал кредиты на сумму более 26 млрд. рублей Экономика

Пенза, 24 ноября 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» выдал кредиты на сумму более 26 млрд. рублей за последние 5 лет. Об этом сообщил председатель правления банка Михаил Дралин.

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«За 5 лет [...] банк выдал более 26 млрд. рублей кредитов, в этом году — уже почти 5 млрд. рублей», — сказал он, выступая на деловой встрече «Региональный финансовый рынок: состояние и перспективы», которая прошла в Пензе в среду, 24 ноября.

Как следует из презентации, представленной Михаилом Дралиным, предприятиям крупного бизнеса за последние 5 лет были выданы кредиты на сумму 10,4 млрд. рублей, субъектам МСП — на 13 млрд. рублей, физическим лицам — на 2,6 млрд. рублей.

Он отметил, что из 51 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в Пензенской области, в учреждении обслуживается почти 13%.

Михаил Дралин напомнил, что «Кузнецкий» является единственным региональным банком на территории субъекта федерации и одним из 46 — в ПФО.

«Он занимает в Пензенской области второе место по сети офисов и седьмое место по сети офисов в банковском секторе Приволжского федерального округа», — констатировал руководитель кредитно-финансового учреждения.

Говоря о высокой рентабельности активов и капитала — 1,4% и 14,1% соответственно, Михаил Дралин подчеркнул, что показатели банка «Кузнецкий» приближаются к цифрам по банковскому сектору в целом и значительно опережают показатели региональных банков с базовой лицензией.

«Таким образом, хотелось бы отметить, что региональный банк соответствует своему названию и вносит достаточную лепту в развитие финансового сектора Пензенской области, Приволжского федерального округа и по многим позициям неплохо выглядит на федеральном уровне», — подытожил он.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.