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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-октябре составил 104,1%

16:17 | 26.11.2021 | Экономика

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-октябре 2021 года 104,1% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-октябре составил 104,1%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Добыча полезных ископаемых» — 105,1%, «Обрабатывающие производства» — 102,8%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 113,7%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 130%.

По информации Росстата, в целом по стране индекс промпроизводства в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 105%.

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