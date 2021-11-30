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В Пензенской области объем выданных бизнесу кредитов вырос за 9 месяцев 2021 года на 9,3%

11:10 | 30.11.2021 | Экономика

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Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Пензенской области в январе-сентябре 2021 года, вырос до 110,4 млрд. рублей, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

В Пензенской области объем выданных бизнесу кредитов вырос за 9 месяцев 2021 года на 9,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за 9 месяцев прошлого года бизнесу были выданы кредиты почти на 101 млрд. рублей.

При этом объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, вырос в Пензенской области на 23,3% — с 34,9 млрд. рублей в январе-сентябре 2020 года до почти 43 млрд. рублей за аналогичный период 2021-го.

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