Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-октябре вырос на 7,9% Экономика

Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-октябре 2021 года вырос до 213 млрд. 818,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В основном — на 95,8% — он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,2%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе-октябре 2021 года составил 47,6%. Они проданы на 101 млрд. 775 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме составил 52,4%. Они реализованы на 112 млрд. 43,2 млн. рублей, рост — 13,4%.