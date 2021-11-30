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В Пензенской области объем оказанных населению платных услуг вырос в январе-октябре на 9,5%

17:06 | 30.11.2021 | Экономика

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Пенза, 30 ноября 2021. PenzaNews. Платные услуги на 51 млрд. 279,4 млн. рублей оказаны населению Пензенской области в январе-октябре 2021 года, что в сопоставимой оценке на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области объем оказанных населению платных услуг вырос в январе-октябре на 9,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В структуре объема платных услуг преобладали коммунальные: на их долю пришлось 29,5%. Они оказаны на 15 млрд. 145,1 млн. рублей, рост к январю-октябрю прошлого года составил 6,1%.

На телекоммуникационные услуги население за 10 месяцев 2021 года потратило 8 млрд. 318,1 млн. рублей. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Объем бытовых услуг достиг 6 млрд. 35,2 млн. рублей, рост — 29,7%; транспортных — 5 млрд. 259,7 млн. рублей (-2,3%); медицинских — 4 млрд. 904,4 млн. рублей (+38,1%); жилищных — 3 млрд. 761,9 млн. рублей (+3,3%).

Оставшаяся сумма потрачена на прочие виды платных услуг.

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