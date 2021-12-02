В Пензенской области оборот предприятий общепита в январе-октябре вырос почти на 17% Экономика

Пенза, 2 декабря 2021. PenzaNews. Оборот предприятий общественного питания в Пензенской области в январе-октябре 2021 года составил 9 млрд. 248,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 16,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным данным, в I квартале оборот кафе, ресторанов и баров составил 2 млрд. 94,4 млн. рублей: в январе — 662,4 млн. рублей, в феврале — 664,2 млн. рублей, в марте — 767,8 млн. рублей.

Во II квартале показатель вырос до 2 млрд. 741,1 млн. рублей: в апреле он составил 841,7 млн. рублей, в мае — 904,7 млн. рублей, в июне — 994,7 млн. рублей.

В III квартале оборот предприятий общепита достиг 3 млрд. 287,7 млн. рублей: в июле — 1 млрд. 17,9 млн. рублей, в августе — 1 млрд. 90,9 млн. рублей, в сентябре, по уточненным данным, — 1 млрд. 178,9 млн. рублей.

В октябре показатель составил 1 млрд. 125 млн. рублей.