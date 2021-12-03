Объем средств на счетах эскроу в Пензенской области превысил 19,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 3 декабря 2021. PenzaNews. Объем средств на счетах эскроу в Пензенской области по состоянию на 1 октября составил 19 млрд. 514 млн. рублей, что вдвое больше, чем на начало текущего года, когда на них хранилось 9 млрд. 745,4 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные о проектном финансировании, опубликованные на официальном сайте Банка России.

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При этом количество счетов эскроу выросло почти в 1,6 раза — с 4 тыс. 666 в начале января до 7 тыс. 446 в начале октября.

С начала 2021 года в Пензенской области раскрыто 2 тыс. 729 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных с них, составила 6 млрд. 276,7 млн. рублей.

На 1 октября текущего года между банками и застройщиками действовало 65 кредитных договоров на финансирование долевого строительства на сумму 24 млрд. 999,6 млн. рублей.