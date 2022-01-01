Проект бюджета Пензы на 2022–2024 годы рассмотрен на совместном заседании комиссий гордумы Экономика

Пенза, 7 декабря 2021. PenzaNews. Проект бюджета Пензы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий гордумы, состоявшемся во вторник, 7 декабря.

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Как сообщает пресс-служба гордумы, согласно проекту главного финансового документа города, общий объем доходов на 2022 год прогнозируется в объеме 16,8 млрд. рублей, расходов — 16,5 млрд. рублей, профицит — 0,3 млрд. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года предлагается установить в сумме около 5,1 млрд. рублей.

Общий объем доходов на 2023 год прогнозируется в объеме 18,5 млрд. рублей, расходов — 18,3 млрд. рублей, профицит — 0,2 млрд. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года предлагается утвердить в размере более 4,8 млрд. рублей.

Общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме 18,4 млрд. рублей, расходов — 18,1 млрд. рублей, профицит — 0,3 млрд. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года предлагается установить в размере 4,5 млрд. рублей.

Ожидается, что бюджет Пензы останется социально ориентированным.

Проект главного финансового документа Пензы вынесен на сессию гордумы, которая намечена на 24 декабря.