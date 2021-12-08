Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года Экономика

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 51%, или на 40,7 млн. рублей; чистые процентные доходы — на 8%, или на 20,9 млн. рублей; общий объем доходов — на 6%, или на 40,9 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 546 млн. рублей, чистые процентные доходы — 298,3 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 247,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2021 года общий объем доходов составил 770,6 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 121,4 млн. рублей, чистая прибыль — 87,5 млн. рублей.

Активы банка на начало декабря составили около 6,5 млрд. рублей, собственный капитал — 642 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 5,3 млрд. рублей, из них почти 2,8 млрд. рублей направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 947 млн. рублей в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП.

Кредитный портфель банка на 1 декабря 2021 года составил более 4,4 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 7%. Кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 3,2 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей; рост — 5,7% и 10% соответственно.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,7 млрд. рублей. Объем вкладов населения на начало декабря составил 2,7 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2,6 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 8% и составили свыше 325 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили более 2 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 декабря 2021 года составляют: Н1.2 — 8,68% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 10,57% при минимальном значении 8%; Н3 — 64,35% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.