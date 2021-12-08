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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года

17:20 | 08.12.2021 | Экономика

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Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 11 месяцев 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась на 51%, или на 40,7 млн. рублей; чистые процентные доходы — на 8%, или на 20,9 млн. рублей; общий объем доходов — на 6%, или на 40,9 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 546 млн. рублей, чистые процентные доходы — 298,3 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 247,7 млн. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2021 года общий объем доходов составил 770,6 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 121,4 млн. рублей, чистая прибыль — 87,5 млн. рублей.

Активы банка на начало декабря составили около 6,5 млрд. рублей, собственный капитал — 642 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 5,3 млрд. рублей, из них почти 2,8 млрд. рублей направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 947 млн. рублей в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП.

Кредитный портфель банка на 1 декабря 2021 года составил более 4,4 млрд. рублей, рост к аналогичной дате прошлого года — 7%. Кредитный портфель корпоративных клиентов достиг 3,2 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей; рост — 5,7% и 10% соответственно.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,7 млрд. рублей. Объем вкладов населения на начало декабря составил 2,7 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 2,6 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 8% и составили свыше 325 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили более 2 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 декабря 2021 года составляют: Н1.2 — 8,68% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 10,57% при минимальном значении 8%; Н3 — 64,35% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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