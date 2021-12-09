Мэр Кузнецка доложил губернатору о социально-экономическом развитии города Экономика

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский доложил губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко о социально-экономическом развитии второго по численности населения города региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в четверг, 9 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Идет прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса. Почти в два раза перевыполнен план-задание по развитию института самозанятых. Объем инвестиций за 10 месяцев этого года составил порядка 2 млрд. рублей. Отмечается рост отгруженных товаров: 171% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил Сергей Златогорский.

Мэр отметил, что в городе реализован ряд крупных инвестиционных проектов.

«Основной развивающейся промышленной площадкой является «Кузнецкий технопарк». В 2021 году завершено два проекта. Это организация производства матрасов и выпуска клея. Предприятие приступило также к осуществлению важного социально значимого проекта — строительству жилья и комплекса питания для работников своего производства. Кроме того, проведена реконструкция элеватора ООО «Кузнецкий комбинат хлебопродуктов». Порядка 100 млн. рублей вложено в развитие мебельных предприятий Кузнецка», — сказал он.

По словам Сергея Златогорского, план дорожных работ выполнен, однако в целом ситуация в этой сфере не очень хорошая.

«В нормативном состоянии находится всего 36% от общего объема кузнецких дорог», — уточнил он, напомнив, что принято решение об увеличении в 2022 году дорожного фонда города практически вдвое.

Олег Мельниченко потребовал ответственно подойти к выполнению работ, уделив также внимание вопросам уличного освещения и состояния тротуаров.

«В следующем году мы продолжим устанавливать в регионе детские площадки, благоустраивать дворы. Кузнецк должен выглядеть достойно. Жду предложений от муниципалитета», — добавил губернатор.

Он также проинформировал о том, что поручил представителям министерства экономического развития и промышленности региона проработать вопрос о поддержке мебельного кластера.

«Необходима частичная компенсация процентной ставки по кредитам, направленным на обновление оборудования, основных фондов. Думаю, что это перспективное направление, которое поможет развитию мебельного кластера, потому что он сейчас фактически «вытягивает» целый ряд инвестиционных проектов в Кузнецке», — отметил Олег Мельниченко.

Кроме того, он потребовал от Сергея Златогорского следить за исполнением поручения об адаптации программ среднего профессионального образования в Кузнецке к потребностям мебельных предприятий, сообщает пресс-служба облправительства.