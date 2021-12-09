Пассажиропоток аэропорта Пензы за 10 месяцев составил более 178 тыс. человек Экономика

Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Пассажиропоток аэропорта Пензы составил в январе-октябре 2021 года 178 тыс. 488 человек. Такие данные размещены на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

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Согласно представленной информации, в январе пензенский аэропорт обслужил 12 тыс. 36 пассажиров, в феврале — 11 тыс. 334, в марте — 14 тыс. 275.

Во II квартале объемы перевозок выросли: в апреле пассажиропоток составил 14 тыс. 973 человека, в мае — 16 тыс. 64, в июне — 21 тыс. 568.

По итогам III квартала также наблюдался рост: в июле аэропорт Пензы обслужил 22 тыс. 478 человек, в августе — 23 тыс. 643, в сентябре — 22 тыс. 963.

В октябре пассажиропоток снизился до 19 тыс. 154.