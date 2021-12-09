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Пассажиропоток аэропорта Пензы за 10 месяцев составил более 178 тыс. человек

15:08 | 09.12.2021 | Экономика

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Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Пассажиропоток аэропорта Пензы составил в январе-октябре 2021 года 178 тыс. 488 человек. Такие данные размещены на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Пассажиропоток аэропорта Пензы за 10 месяцев составил более 178 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленной информации, в январе пензенский аэропорт обслужил 12 тыс. 36 пассажиров, в феврале — 11 тыс. 334, в марте — 14 тыс. 275.

Во II квартале объемы перевозок выросли: в апреле пассажиропоток составил 14 тыс. 973 человека, в мае — 16 тыс. 64, в июне — 21 тыс. 568.

По итогам III квартала также наблюдался рост: в июле аэропорт Пензы обслужил 22 тыс. 478 человек, в августе — 23 тыс. 643, в сентябре — 22 тыс. 963.

В октябре пассажиропоток снизился до 19 тыс. 154.

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