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В Пензенской области создан станкостроительный кластер

17:55 | 09.12.2021 | Экономика

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Пенза, 9 декабря 2021. PenzaNews. Станкостроительный кластер создан в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности региона.

В Пензенской области создан станкостроительный кластер. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время участниками кластера являются 13 предприятий Пензенской области. Кроме того, в качестве объектов инфраструктуры участниками кластера являются два вуза, один ссуз, шесть региональных институтов развития и организаций, представляющих технологическую и промышленную инфраструктуру», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что 9 декабря на предприятии «СтанкоМашСтрой» состоялось собрание членов кластера, в ходе которого соглашение об участии в его деятельности было подписано с министерством экономического развития и промышленности Пензенской области, ООО «Центр кластерного развития» и региональным фондом развития промышленности.

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