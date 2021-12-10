В пензенском УФНС подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за 10 месяцев Экономика

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Представители управления ФНС России по Пензенской области подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за январь-октябрь 2021 года.

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«Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации — с учетом поступлений от налогоплательщиков, администрируемых межрегиональными ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, — за январь-октябрь 2021 года составили 65,5 млрд. рублей, или 131,4% к аналогичному периоду 2020 года», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления ФНС России по Пензенской области.

В нем отмечается, что в поступлениях во все уровни бюджетов 31% приходится на НДС, 22,9% — на НДФЛ, 16,1% — на налог на прибыль организаций, 11,9% — на акцизы.

«Поступления в федеральный бюджет за январь-октябрь 2021 года составили 24,4 млрд. рублей», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в консолидированный бюджет Пензенской области за январь-октябрь поступило 41,1 млрд. рублей.

«Доходы консолидированного бюджета Пензенской области сформированы за счет НДФЛ, в общем объеме доходов — 36,2%; налога на прибыль организаций — 22,5%; акцизов — 16,3%; имущественных налогов — 12,3%», — сказано в тексте.

Из него следует, что поступления страховых взносов за январь-октябрь 2021 года достигли 29 млрд. рублей, что на 2,1 млрд. рублей или на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го.