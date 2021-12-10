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В Пензенской области в рамках программы ФОТ 3.0 одобрены заявки на 800 млн. рублей

13:40 | 10.12.2021 | Экономика

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Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Кредитные организации Пензенской области одобрили 207 заявок на сумму 800 млн. рублей по программе ФОТ 3.0, в рамках которой предприятия и организации из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей могут получить льготные кредиты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности региона.

В Пензенской области в рамках программы ФОТ 3.0 одобрены заявки на 800 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Программа поддержки ФОТ 3.0. возобновлена с 1 ноября 2021 года. Она включает 17 видов деятельности. К ранее включенным сферам общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туризма, гостиничного бизнеса добавились дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты», — сказано в тексте.

Из него также следует, что в налоговые органы Пензенской области подано 5 тыс. 214 заявок на предоставление субсидий на нерабочие дни от субъектов МСП и социально ориентированных НКО, занятых в пострадавших отраслях.

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