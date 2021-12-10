В Пензенской области в рамках программы ФОТ 3.0 одобрены заявки на 800 млн. рублей Экономика

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Кредитные организации Пензенской области одобрили 207 заявок на сумму 800 млн. рублей по программе ФОТ 3.0, в рамках которой предприятия и организации из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей могут получить льготные кредиты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности региона.

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«Программа поддержки ФОТ 3.0. возобновлена с 1 ноября 2021 года. Она включает 17 видов деятельности. К ранее включенным сферам общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туризма, гостиничного бизнеса добавились дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты», — сказано в тексте.

Из него также следует, что в налоговые органы Пензенской области подано 5 тыс. 214 заявок на предоставление субсидий на нерабочие дни от субъектов МСП и социально ориентированных НКО, занятых в пострадавших отраслях.