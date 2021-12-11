EN
15:25:36 Суббота, 11 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь-сентябрь выросла на 7,7%

13:32 | 11.12.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 11 декабря 2021. PenzaNews. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная по полному кругу организаций в Пензенской области за январь-сентябрь 2021 года, составила 35 тыс. 256 рублей, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь-сентябрь выросла на 7,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, наиболее высокий уровень зарплат в первые девять месяцев текущего года наблюдался в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, — 51 тыс. 125 рублей; наиболее низкий — 22 тыс. 108 рублей — по направлению «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».

По официальной информации, максимальный рост уровня зарплат в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го произошел в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, — 31,7% (до 32 тыс. 557 рублей); в сфере строительства — 22,2% (до 36 тыс. 488 рублей); в области информации и связи — 17,1% (до 43 тыс. 139 рублей).

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 349 случаев заражения коронавирусом Телефонный мошенник выманил у пенсионерки из Пензы более 585 тыс. рублей
Роддом Пензы приобрел ультразвуковую систему для обследования новорожденных В Пензенской области за сутки подтверждено 348 случаев заражения коронавирусом
В пензенском УФНС подвели итоги поступления налогов и страховых взносов за 10 месяцев Заключен под стражу пензенец, обвиняемый в смерти бывшей сожительницы
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама