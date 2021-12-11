Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь-сентябрь выросла на 7,7% Экономика

Пенза, 11 декабря 2021. PenzaNews. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная по полному кругу организаций в Пензенской области за январь-сентябрь 2021 года, составила 35 тыс. 256 рублей, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, наиболее высокий уровень зарплат в первые девять месяцев текущего года наблюдался в организациях, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, — 51 тыс. 125 рублей; наиболее низкий — 22 тыс. 108 рублей — по направлению «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».

По официальной информации, максимальный рост уровня зарплат в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го произошел в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, — 31,7% (до 32 тыс. 557 рублей); в сфере строительства — 22,2% (до 36 тыс. 488 рублей); в области информации и связи — 17,1% (до 43 тыс. 139 рублей).