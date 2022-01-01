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Принят бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов

12:13 | 20.12.2021 | Экономика

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. Бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов принят во втором чтении в ходе 47-й сессии Законодательного собрания региона, состоявшейся в понедельник, 20 декабря.

Принят бюджет Пензенской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, общий объем доходов на 2022 год утвержден в размере 69 млрд. рублей, расходов — 72,5 млрд. рублей, дефицит составит 3,5 млрд. рублей.

На плановый период утверждены следующие параметры главного финансового документа Пензенской области: в 2023 году доходы ожидаются в размере 71,1 млрд. рублей, расходы — 71,4 млрд. рублей, дефицит — 0,3 млрд. рублей; в 2024 году доходы и расходы составят соответственно 75,4 млрд. и 74,6 млрд. рублей, профицит — 0,8 млрд. рублей.

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