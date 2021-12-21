В Пензе за 11 месяцев введено более 398 тыс. кв. метров жилья Экономика

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. 398,3 тыс. кв. метров жилья введено в Пензе в январе-ноябре 2021 года, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленной информации, индивидуальными застройщиками за 11 месяцев текущего года в областном центре построено 231,3 тыс. кв. метров жилья, рост — 9%.

На долю Пензы приходится более 52% жилья, введенного в эксплуатацию на территории региона в январе-ноябре 2021 года. Также по объемам в число лидеров входят Пензенский, Бессоновский район и Кузнецк с показателями более 12%, 6,5% и почти 5% соответственно.

В целом по области за 11 месяцев текущего года построено более 761 тыс. кв. метров жилья, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Введено 37 многоквартирных и 3 тыс. 11 индивидуальных жилых домов.