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Михаил Дралин выступил на парламентских слушаниях на тему развития финансового рынка

18:33 | 21.12.2021 | Экономика

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Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Дралин выступил в качестве эксперта на парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», организованных комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Михаил Дралин выступил на парламентских слушаниях на тему развития финансового рынка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он обратил внимание участников мероприятия на роль региональных банков в финансовой системе России.

Говоря о направлениях развития финансового рынка, Михаил Дралин выделил несколько приоритетов. В их числе он назвал защищенность потребителей и инвесторов, особенно начинающих, повышение финансовой грамотности граждан, а также содействие цифровизации и конкуренции.

Михаил Дралин выразил уверенность в том, что озвученные предложения будут учтены, сообщает пресс-служба банка «Кузнецкий».

Проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов подготовлен и представлен в Госдуму в соответствии с требованиями федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». При его разработке Банк России активно взаимодействовал с профессиональным и экспертным сообществом.

В проекте документа обозначены цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи достижения национальных целей, которые Банк России планирует решать совместно с правительством РФ.

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