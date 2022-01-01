Михаил Дралин выступил на парламентских слушаниях на тему развития финансового рынка Экономика

Пенза, 21 декабря 2021. PenzaNews. Председатель правления пензенского банка «Кузнецкий», заместитель председателя совета Ассоциации банков России Михаил Дралин выступил в качестве эксперта на парламентских слушаниях на тему «О проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», организованных комитетом Госдумы по финансовому рынку.

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В частности, он обратил внимание участников мероприятия на роль региональных банков в финансовой системе России.

Говоря о направлениях развития финансового рынка, Михаил Дралин выделил несколько приоритетов. В их числе он назвал защищенность потребителей и инвесторов, особенно начинающих, повышение финансовой грамотности граждан, а также содействие цифровизации и конкуренции.

Михаил Дралин выразил уверенность в том, что озвученные предложения будут учтены, сообщает пресс-служба банка «Кузнецкий».

Проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов подготовлен и представлен в Госдуму в соответствии с требованиями федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». При его разработке Банк России активно взаимодействовал с профессиональным и экспертным сообществом.

В проекте документа обозначены цели, принципы, направления политики по развитию финансового рынка, а также ключевые задачи достижения национальных целей, которые Банк России планирует решать совместно с правительством РФ.