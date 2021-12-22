Экспортный товарооборот «Дамате» превысил 2 млрд. рублей в 2021 году Экономика

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» в 2021 году превысил 2 млрд. рублей, объем поставок продукции из индейки и утки за два года вырос более чем в 10 раз и составил свыше 14 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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В нем отмечается, что в течение года география поставок расширилась с 18 до 31 страны; новыми рынками для компании стали страны Карибского бассейна, Европы, Западной и Восточной Африки, Центральной Азии, Персидского залива.

«Ассортимент поставляемой за рубеж продукции включает в себя анатомические части и полуфабрикаты из индейки. На рост товарооборота повлияло начало экспорта высокомаржинальной колбасной продукции, что стало возможно благодаря открытию крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки в Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2022 году компания продолжит усиливать экспортные позиции и развивать географию продаж, в планах — рост товарооборота более чем в три раза.

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. На сегодняшний день предприятия «Дамате» имеют разрешения на поставки продукции в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира», — говорится в тексте.