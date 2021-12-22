EN
21:41:50 Среда, 22 декабря
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Экспортный товарооборот «Дамате» превысил 2 млрд. рублей в 2021 году

18:45 | 22.12.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» в 2021 году превысил 2 млрд. рублей, объем поставок продукции из индейки и утки за два года вырос более чем в 10 раз и составил свыше 14 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Экспортный товарооборот «Дамате» превысил 2 млрд. рублей в 2021 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в течение года география поставок расширилась с 18 до 31 страны; новыми рынками для компании стали страны Карибского бассейна, Европы, Западной и Восточной Африки, Центральной Азии, Персидского залива.

«Ассортимент поставляемой за рубеж продукции включает в себя анатомические части и полуфабрикаты из индейки. На рост товарооборота повлияло начало экспорта высокомаржинальной колбасной продукции, что стало возможно благодаря открытию крупнейшего в Европе завода глубокой переработки индейки в Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 2022 году компания продолжит усиливать экспортные позиции и развивать географию продаж, в планах — рост товарооборота более чем в три раза.

«Дамате» начала отгружать мясо индейки на экспорт осенью 2015 года. На сегодняшний день предприятия «Дамате» имеют разрешения на поставки продукции в страны Европейского союза, Евразийского экономического союза и еще в 33 страны мира», — говорится в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Объявлен конкурс на лучшую организацию отдыха населения в зимний период Заливку хоккейных площадок в Пензе планируется завершить на этой неделе
Более 2,8 тыс. пожаров произошло в Пензенской области за 11 месяцев «Дизель» расторг контракт с Янсонсом
В Пензе энергетики ограничат подачу ресурса недобросовестным клиентам Михаил Дралин выступил на парламентских слушаниях на тему развития финансового рынка
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама