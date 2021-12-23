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В Пензенской области банковскими картами платят в 10 раз чаще, чем снимают с них наличные

17:28 | 23.12.2021 | Экономика

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Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Количество безналичных платежей с использованием банковских карт в Пензенской области за 9 месяцев 2021 года превысило количество операций по снятию наличных в 10 раз. Это следует из сообщения пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области банковскими картами платят в 10 раз чаще, чем снимают с них наличные

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За 9 месяцев этого года в регионе совершено 158,4 млн. безналичных платежей на сумму 96,2 млрд. рублей. Количество операций по снятию наличных с банковских карт составило 15,8 млн., а их общая сумма — 144,4 млрд. рублей. Всего за январь-сентябрь 2021 года в Пензенской области совершено 174,2 млн. операций с помощью банковских карт. Это на 21,1% больше, чем за такой же период прошлого года», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на 1 октября 2021 года в Пензенской области было выпущено почти 2,2 млн. банковских карт, из них 813,1 тыс. — это карты национальной платежной системы «Мир».

«Количество электронных терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг увеличилось по сравнению с 1 октября 2020 года на 3,9% и на начало октября этого года составило более 24 тыс.», — сказано в тексте.

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