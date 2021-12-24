Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за 11 месяцев исполнен на 104,2% Экономика

Пенза, 24 декабря 2021. PenzaNews. Доходы в размере 76 млрд. 913,2 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-ноябрь 2021 года, план выполнен на 104,2%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 49 млрд. 803,7 млн. рублей, или 106,6% к плану; безвозмездные поступления — 27 млрд. 109,5 млн. рублей (100%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 104,4%: при плане в 64 млрд. 325,8 млн. рублей фактически поступило 67 млрд. 124,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 40 млрд. 18,4 млн. рублей при ожидаемом объеме 37 млрд. 232,7 млн. рублей; план выполнен на 107,5%.