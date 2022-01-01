Принят бюджет Пензы на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов Экономика

Пенза, 24 декабря 2021. PenzaNews. Депутаты пензенской гордумы большинством голосов приняли бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в ходе 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 24 декабря.

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Выступая с докладом перед народными избранниками, начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина подчеркнула, что ранее проект главного финансового документа рассматривался на пяти комиссиях, совместном заседании комиссий и публичных слушаниях.

На 2022 год бюджет Пензы сформирован со следующими характеристиками: общий объем доходов запланирован в сумме более 16,8 млрд. рублей, расходов — свыше 16,5 млрд. рублей, профицит — более 0,3 млрд. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года — около 5,1 млрд. рублей.

Доходы на 2023 год прогнозируются в объеме более 18,5 млрд. рублей, расходы — почти 18,3 млрд. рублей, профицит — свыше 0,2 млрд. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года — более 4,8 млрд. рублей.

Общий объем доходов на 2024 год запланирован в сумме около 18,4 млрд. рублей, расходов — почти 18,1 млрд. рублей, профицит — около 0,3 млрд. рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года — свыше 4,5 млрд. рублей.

Как отмечается на сайте мэрии, бюджет Пензы остается социально ориентированным. На социально-культурную сферу направлено более 70% средств — речь идет о финансировании 167 учреждений образования, культуры, спорта, социальной сферы.

Кроме того, в бюджете заложены средства на бесплатное, дотационное и льготное питание воспитанников детских садов и школьников, социальные выплаты, организацию отдыха детей, проведение антитеррористических мероприятий в общеобразовательных организациях, капитальный ремонт учреждений соцкультбыта и другие статьи расходов.