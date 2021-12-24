Пензастат обнародовал данные об итогах уборки урожая сельхозкультур Экономика

Пенза, 24 декабря 2021. PenzaNews. Пензастат обнародовал данные об итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Пензенской области в 2021 году.

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Согласно предварительным сведениям, в регионе получено 2 млн. 217,9 тыс. тонн зерна (в весе после доработки), 2 млн. 114,1 тыс. тонн сахарной свеклы, 570,2 тыс. тонн подсолнечника (в весе после доработки), 296,6 тыс. тонн картофеля, а также 112 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта.

По сравнению с 2020 годом получено больше сахарной свеклы — на 12,4%, подсолнечника (в весе после доработки) — на 11,6%, картофеля — на 1,1%; меньше получено овощей открытого и закрытого грунта — на 7,4%, зерна (в весе после доработки) — на 31,2%.

Основная часть зерна, подсолнечника и сахарной свеклы выращена в сельхозорганизациях (76,3%, 74,1% и 93% соответственно), картофеля и овощей — в хозяйствах населения (83,4% и 78,7%). В КФХ и у индивидуальных предпринимателей произведено 23,2% зерна, 25,5% — подсолнечника, 7% — сахарной свеклы.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий Пензенской области в 2021 году составила 26,3 центнера с га (в 2020-м — 38,4 центнера с га), сахарной свеклы — 405 центнеров с га (358), подсолнечника — 17,7 центнера с га (19,2), картофеля — 132 центнера с га (115), овощей — 214 центнеров с га (205).