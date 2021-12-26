Почти 14 тыс. ипотечных кредитов выдано жителям Пензенской области за 10 месяцев 2021 года Экономика

Пенза, 26 декабря 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области взяли в банках 13,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 31,2 млрд. рублей за январь-октябрь 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных ипотечных кредитов увеличилось на 14,1%, а их объем — на 34,3%.

«Средневзвешенная ставка по ИЖК за год увеличилась на 0,53 процентных пункта и в октябре текущего года сложилась на уровне 7,33%», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что общий размер обязательств жителей Пензенской области по ипотечным кредитам за год вырос на 28,6% и на 1 ноября 2021 года составил 77,9 млрд. рублей; доля просроченной задолженности в структуре ипотечного портфеля по-прежнему остается на низком уровне — 0,4%.