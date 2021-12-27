В Пензе открыт первый офис Сбербанка нового формата Экономика

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Первый офис Сбербанка нового формата открыт в Пензе на улице Пушкина.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения Сбербанка

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, в помещении создано максимум открытого пространства — убраны перегородки со столами, тумбами и другой мебелью.

«Все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса за чашкой кофе», — сказано в пресс-релизе.

В нем особо подчеркивается, что менеджеры стали более мобильными, работая с клиентами через планшет; также они сменили стандартную униформу на одежду в стиле кэжуал.

Кроме того, из текста следует, что в офисе установлены современные биометрические банкоматы, форма которых напоминает смартфон, а интерфейс — мобильные приложения Сбербанка.

Помимо этого, сообщается, что в новом офисе организована зона, где можно протестировать умные устройства от SberDevices, подключиться к мультимедийному сервису Okkо, оператору «СберМобайл» и получить заказ из «СберМегаМаркета», «Сбер Еаптеки» или интернет-магазина через пункт выдачи и постамат «СберЛогистики».

«То, что мы сегодня увидели в офисе Сбера, существенно отличается от тех офисов, которые я помню несколько лет назад. Это новая вселенная! Сегодня здесь хочется остаться жить, хотя разнообразие дистанционных сервисов позволяет все услуги оформлять, не выходя из дома. Не только финансовые услуги, но и еду, и лекарства благодаря экосистеме Сбера можно получить на дом», — прокомментировал первый заместитель председателя правительства Пензенской области Алексей Костин.

В свою очередь управляющий Пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева выразила надежду, что жители по достоинству оценят офис нового формата.

«Мы старались создать максимально комфортные условия для наших клиентов. Это больше, чем просто отделение банка. Это пространство, в котором посетители могут получить уникальный пользовательский опыт, объединяющий лучшие практики онлайн- и офлайн-форматов работы с клиентом», — сказала она.

В региональную сеть ПАО Сбербанк входит 11 территориальных банков с почти 14,1 тыс. подразделениями в 83 субъектах России.

В составе зарубежной сети Группы Сбербанк — дочерние банки, филиалы и представительства в 17 странах мира.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1481 выдана Банком России 11 августа 2015 года.