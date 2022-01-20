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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне ВBB+(RU) с «позитивным» прогнозом

12:45 | 20.01.2022 | Экономика

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Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне BBВ+(RU) с «позитивным» прогнозом. Это следует из сообщения пресс-службы агентства.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Пензенской области на уровне ВBB+(RU) с «позитивным» прогнозом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кредитный рейтинг Пензенской области [...] обусловлен умеренными показателями развития экономики, оказывающими на него сдерживающее влияние, а также стабильным бюджетным профилем. Рейтинг также ограничен уровнем собственных доходов области. Прогноз по кредитному рейтингу отражает ожидание АКРА в отношении стабилизации объема ликвидности и роста баланса текущих операций в связи с увеличением налоговых поступлений», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что «позитивный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности изменение рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

«Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Пензенской областью, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, ФНС), а также баз данных АКРА. Кредитный рейтинг является незапрошенным, правительство Пензенской области принимало участие в процессе присвоения кредитного рейтинга», — сказано в сообщении.

В тексте добавляется, что впервые кредитный рейтинг Пензенской области был опубликован АКРА 20 сентября 2018 года, очередной пересмотр рейтинга и прогноза ожидается в течение 182 дней.

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