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Инвестпотенциал Пензенской области планируют представить в Германии

19:55 | 20.01.2022 | Экономика

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Пенза, 20 января 2022. PenzaNews. Пензенские власти планируют представить в ФРГ в 2022 году инвестиционный и промышленный потенциал региона.

Инвестпотенциал Пензенской области планируют представить в Германии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В текущем году планируется проведение бизнес-миссии в Федеративную Республику Германия, в рамках которой иностранным партнерам будет презентован инвестиционный и промышленный потенциал Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте облправительства по итогам встречи представителей региональной власти с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палатой Маттиасом Шеппом (Matthias Schepp), которая состоялась в Пензе в четверг, 20 января.

В тексте указано, что в ходе встречи стороны обсудили возможности реализации совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, медицины и энергетики.

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