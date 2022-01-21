Мельниченко предложил провести в Пензе всероссийскую конференцию с участием представителей Минстроя РФ Экономика

Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил провести в Пензе всероссийскую научно-практическую конференцию с участием представителей министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Фото: Pnzreg.ru

Соответствующую инициативу глава региона озвучил в ходе рабочей встречи с директором департамента комплексного развития территорий Минстроя России Марии Синичич, которая состоялась в Пензе в минувший четверг, 20 января.

Олег Мельниченко проинформировал руководителя департамента о реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Пензенской области и поделился планами.

«По основным показателям развития строительной отрасли Пензенская область выглядит неплохо, находится в зеленой зоне «светофоров», показывающих ход работ в рамках госпрограмм и нацпроектов», — сказал он.

«Что касается всероссийской научно-практической конференции с участием представителей министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, мы готовы организовать и провести ее в Пензенской области. У нас достаточно в регионе объектов, интересных с точки зрения градостроительства, которые можно представить вниманию участников мероприятия как исходные точки для обсуждения», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

По словам Марии Синичич, основной темой конференции может стать комплексная застройка территорий.

Кроме того, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы участия Пензенской области в госпрограммах по стимулированию развития строительства на перспективных территориях.