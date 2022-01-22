Мельниченко поручил разработать единую программу поддержки промышленной отрасли Экономика

Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил председателю регионального правительства Николаю Симонову разработать единую программу поддержки промышленной отрасли.

Фото: Pnzreg.ru

«Такая программа необходима, она будет способствовать развитию наших предприятий, что в свою очередь положительно скажется на экономике Пензенской области», — сказал глава региона на заседании ассоциации промышленников Пензенской области, которое состоялось в минувшую пятницу, 21 января.

В ходе мероприятия Олег Мельниченко отметил позитивные тенденции развития промышленного комплекса и обсудил с участниками встречи вопросы кадрового обеспечения — подготовки молодых специалистов и повышения квалификации действующих работников, сообщает пресс-служба облправительства.