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Мельниченко поручил разработать единую программу поддержки промышленной отрасли

10:10 | 22.01.2022 | Экономика

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Пенза, 22 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил председателю регионального правительства Николаю Симонову разработать единую программу поддержки промышленной отрасли.

Мельниченко поручил разработать единую программу поддержки промышленной отрасли

Фото: Pnzreg.ru

«Такая программа необходима, она будет способствовать развитию наших предприятий, что в свою очередь положительно скажется на экономике Пензенской области», — сказал глава региона на заседании ассоциации промышленников Пензенской области, которое состоялось в минувшую пятницу, 21 января.

В ходе мероприятия Олег Мельниченко отметил позитивные тенденции развития промышленного комплекса и обсудил с участниками встречи вопросы кадрового обеспечения — подготовки молодых специалистов и повышения квалификации действующих работников, сообщает пресс-служба облправительства.

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