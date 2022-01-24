«Дамате» за год на треть увеличила объемы производства индейки Экономика

Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличила объемы производства индейки на 33% — до 200 тыс. тонн в убойном весе, положительная динамика связана с планомерной реализацией проектов в Пензенской и Ростовской областях. Это следует из сообщения пресс-службы компании.

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«В Пензенской области «Дамате» произвела 158 тыс. тонн индейки. Это результат продолжающейся реализации проекта расширения птицеводческого комплекса до 207 тыс. тонн в год. Проект включает в себя строительство 128 птичников подращивания и откорма и высокотехнологичных объектов инфраструктуры к 2023 году», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в Ростовской области объемы производства индейки выросли в 19 раз по сравнению с 2020 годом и составили 42 тыс. тонн в убойном весе.

«Значительный рост связан с перезапуском крупнейшего в Ростовской области индейководческого комплекса мощностью 85 тыс. тонн мяса в год. Компания в кратчайшие сроки восстановила работу 167 объектов и запустила полный производственный цикл», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении указано также, что в планах компании на 2022 год — продолжить реализацию проектов в двух регионах и выйти на объемы производства в 230 тыс. тонн мяса индейки в год.