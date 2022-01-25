«Термодом» включен во Всероссийскую книгу почета Экономика

Пенза, 25 января 2022. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Термодом», генеральным директором которого является заслуженный строитель России, почетный гражданин Пензенской области Рафик Ибрагимов, по итогам 2021 года включено в федеральный реестр «Всероссийская книга почета».

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Как следует из сообщения, опубликованного на сайте застройщика, предложение внести «Термодом» в федеральный реестр поступило от Минстроя Пензенской области.

Всего в региональном списке за 2021 год значатся 79 предприятий, компаний, учреждений и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории Пензенской области и представляющих разные сферы деятельности.

Как указано на сайте Всероссийской книги почета, реестр формируется с 2008 года, с 2013-го — ежегодно. Включение в него организаций осуществляется бесплатно и исключительно на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти.

«Факт включения организации в реестр означает признание на уровне государственных и муниципальных органов исполнительной власти ее исключительной значимости для развития своего региона, подтверждает ее деловую и общественную репутацию», — отмечается в тексте.