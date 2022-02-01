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Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь-ноябрь 2021 года превысила 35 тыс. рублей

10:28 | 01.02.2022 | Экономика

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Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пензенской области за январь-ноябрь 2021 года составила 35 тыс. 172 рубля 20 копеек, что на 7,8% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата, обнародованные во вторник, 1 февраля.

Среднемесячная номинальная зарплата в Пензенской области за январь-ноябрь 2021 года превысила 35 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за ноябрь 2021 года составила 35 тыс. 247 рублей. По сравнению с октябрем 2021 года она увеличилась на 2,6% — на 908,1 рубля, по сравнению с ноябрем 2020 года — на 11,4% (на 3 тыс. 609,5 рубля)», — говорится в сообщении территориального органа Федеральной службы государственной статистики, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем отмечается, что в ноябре по сравнению с прошлогодним показателем зафиксирован рост зарплаты по следующим видам экономической деятельности: «Деятельность в области информации и связи» — 130,3%, «Строительство» — 127,3%, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» — 124,9%, «Деятельность финансовая и страховая» — 122%.

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