Банк «Кузнецкий» присоединился к цифровой платформе МСП Экономика

Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» присоединился к цифровой платформе для российских субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которая была запущена в тестовом режиме 7 февраля.

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«Банк «Кузнецкий» стал одним из восьми банков в стране, которые были выбраны в качестве партнеров. Сейчас на цифровой платформе доступны 11 сервисов для бизнеса. Один из них — это получение кредита до 10 млн. рублей с возможностью подать заявку в несколько банков. В рамках одного заявления можно направить заявку на получение кредита сразу в несколько банков, причем часть данных (порядка 25%) для заявки будет заполнена автоматически из личного профиля. Ответ с предварительно одобренными предложениями от банков придет в личный кабинет и можно будет выбрать самый оптимальный вариант. При этом очень важно, что предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита. Пока данное решение находится на стадии запуска, но уже сейчас очевидно, что такого удобного сервиса для малого и среднего бизнеса на рынке больше нет», — говорится в сообщении пресс-службы банка «Кузнецкий», которое поступило в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что новый сервис объединяет широкий набор услуг, который поможет предпринимателям решать важные финансовые вопросы и развивать свой бизнес.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.