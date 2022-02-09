Погрузка грузов на железной дороге в Пензенской области в январе 2022 года снизилась почти на 47% Экономика

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Свыше 106,3 тыс. тонн различных грузов погружено на станциях ОАО «РЖД» в Пензенской области в январе 2022 года, что на 46,9% меньше, чем в январе 2021-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского региона КбшЖД, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем указано, что по железной дороге в январе 2022 года было отправлено 49,8 тыс. тонн зерна (-60,9% к январю 2021 года), 11 тыс. тонн сахара (+8,2%), 4 тыс. тонн остальных продовольственных товаров (рост в 2,3 раза).

Кроме того, как следует из текста, было погружено 26,3 тыс. тонн цемента (-28,8%), 6,2 тыс. тонн лома черных металлов (-59,4%) и 2 тыс. тонн жмыхов (-10,1%).