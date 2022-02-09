Завод глубокой переработки индейки «Дамате» произвел 3 тыс. тонн продукции в 2021 году Экономика

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Завод глубокой переработки индейки «Дамате», который был открыт в Пензенской области минувшим летом, произвел 3 тыс. тонн продукции в 2021 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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«В 2021 году основной объем производства (78%) составили сосиски и вареные колбасы. Продукция производится в цеху вареных колбасных изделий, он рассчитан на производство 128 тонн в сутки. Вареная колбасная продукция из индейки отличается высоким содержанием белка и низким содержанием жира», — отмечается в пресс-релизе.

«Большой популярностью у потребителей также пользуются ветчины из цельномышечного мяса индейки, почти 600 тонн этих изделий были отправлены потребителям в прошлом году. Ветчины производятся в цеху ветчинных изделий и су-видов мощностью 87 тонн в сутки. Здесь установлены первая в России линия обжарки ветчины с последующей нарезкой, уникальная роботизированная линия варки и охлаждения ветчины, работают автоматизированные линии производства и нарезки ветчины», — добавляется в тексте.

В нем указано, что завод глубокой переработки индейки включает в себя пять цехов, мощность предприятия составляет более 300 тонн продукции в сутки.