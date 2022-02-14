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Жители Пензенской области за 2021 год оформили ипотеку почти на 40 млрд. рублей

10:14 | 14.02.2022 | Экономика

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Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Жители Пензенской области в 2021 году получили 17,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 39,8 млрд. рублей; это больше, чем в 2020 году, на 7,7% по количеству и на 27,8% по сумме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

Жители Пензенской области за 2021 год оформили ипотеку почти на 40 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Общий размер обязательств жителей региона по ИЖК за год вырос на 29,7% и на 1 января 2022 года составил 81,4 млрд. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что заемщики дисциплинированно обслуживают обязательства по ипотеке.

«Так, доля просроченной задолженности от общего объема ипотечного портфеля с 1 января 2021 года снизилась на 0,2 п.п. и на 1 января текущего года составила 0,3%, что ниже общероссийского значения (0,5%)», — добавляется в пресс-релизе.

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