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В Пензенской области объем банковских вкладов населения составил 185,6 млрд. рублей

11:56 | 14.02.2022 | Экономика

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Пенза, 14 февраля 2022. PenzaNews. Объем средств граждан на вкладах и прочих банковских счетах в Пензенской области на 1 января 2022 года составил 185,6 млрд. рублей, что на 14,2% больше по сравнению с аналогичной датой 2021-го. Это следует из сообщения пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившего в ИА «PenzaNews».

В Пензенской области объем банковских вкладов населения составил 185,6 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что 94,9% привлеченных от граждан средств составляют рублевые сбережения.

«За год объем вкладов в рублях вырос на 15,2% и на 1 января достиг 176,2 млрд. рублей. Объем вкладов в иностранной валюте уменьшился на 0,6% и составил сумму, эквивалентную 9,4 млрд. рублей», — сказано в тексте.

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