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Мельниченко призвал увеличить экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью

16:22 | 15.02.2022 | Экономика

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Пенза, 15 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал увеличить экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью.

Мельниченко призвал увеличить экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимостью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только глубокая переработка [сельскохозяйственной продукции] дает нам необходимую добавленную стоимость и, соответственно, увеличивает вклад агропромышленного сектора в валовой региональный продукт. На это надо ориентироваться», — сказал Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области, которое состоялось в режиме видеоконференции с участием глав администраций городских округов и муниципальных районов во вторник, 15 февраля.

«Экспортная составляющая очень важна, поскольку в конечном итоге мы должны выходить на мировые рынки и удерживать позиции российской сельскохозяйственной продукции. По 2022 году у нас индикатив — 141,6 млн. долларов. Среди мер государственной поддержки экспорта АПК — 36,3 млн. рублей — субсидирование увеличения производства масличных культур. Также субсидии на строительство и модернизацию элеваторов, приобретение техники и оборудования для их комплектации — порядка 32,6 млн. рублей. Элеваторные мощности нам необходимы», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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