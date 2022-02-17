Пензенская область отмечена в числе регионов, показавших стабильный рост объемов ввода жилья Экономика

Пенза, 17 февраля 2022. PenzaNews. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в ходе совместного заседания коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», на котором были подведены итоги работы за 2021 год, назвал Пензенскую область в числе регионов, показавших стабильный рост объемов ввода жилья, а также ввода жилья на душу населения в трехлетнем периоде.

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Кроме Пензенской области, были названы Чеченская Республика, Московская, Воронежская, Новосибирская, Калужская, Владимирская, Тамбовская, Ростовская области и Республика Башкортостан.

Марат Хуснуллин также озвучил десятку регионов-лидеров, достигших наибольших успехов в жилищном строительстве. Это Сахалинская, Калининградская, Ленинградская, Тюменская, Липецкая, Свердловская области, Краснодарский край, республики Татарстан, Адыгея и Хакасия.

При этом вице-премьер особо отметил регионы, которые на протяжении последних трех лет выполняют показатель 0,82 кв. метра ввода жилья на человека. В их числе — Калининградская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Липецкая области и город Севастополь, сообщает пресс-служба правительства России.