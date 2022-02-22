Олег Мельниченко провел встречу с президентом Telema Holding S.r.l. Микеле Форнари Экономика

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел встречу с президентом итальянской компании Telema Holding S.r.l. Микеле Форнари (Michele Fornari), которая состоялась в Пензе во вторник, 22 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Ключевыми темами беседы стало обсуждение планов развития действующего предприятия «Пензенский завод Телема Гино» и организации в регионе новых производственных мощностей, которые будут входить в структуру холдинга.

Приветствуя участников встречи, Олег Мельниченко отметил, что пензенский завод стал одним из флагманов промышленности региона, его руководство сумело создать коллектив профессионалов, который способен успешно решать сложные технологические задачи.

«Инженерно-технические решения «Телема Гино» используются при реализации масштабных и амбициозных проектов Российской Федерации. Таких, например, как освоение Арктики и развитие Северного морского пути. Мы гордимся тем, что в Пензе были созданы комплектующие для универсальных атомных ледоколов «Арктика» и «Сибирь», других кораблей арктического флота», — подчеркнул глава региона.

Он напомнил, что благодаря высокому качеству продукции партнерами завода стали крупные российские и зарубежные компании, в их числе «Трансмашхолдинг», «Объединенная судостроительная корпорация», Siemens и другие.

«Предприятие имеет большое значение для социально-экономического развития Пензенской области. Его работа способствует увеличению объемов производства региональной промышленности, внедрению передовых технологий, расширению сети деловых контактов», — сказал Олег Мельниченко, выразив заинтересованность как в дальнейшем развитии пензенского завода, так и в реализации новых проектов холдинга.

Итальянская сторона подтвердила свои намерения по реализации ряда масштабных проектов, в том числе на территории Пензенской области. Было отмечено, что завод в 2022 году продолжит работу по расширению своего ассортимента, также запланировано открытие новых производственных площадок.

«Именно на пензенской земле мы сможем объединить высокие технологии и дальше развивать производство», — сказал Микеле Форнари.

По сообщению пресс-службы правительства Пензенской области, в ближайшее время планируется создание двух совместных предприятий — по производству силовых контакторов и технической керамики; специалисты уже приступили к комплектованию штата сотрудников, проведению маркетинговых исследований и поиску рынков сбыта.