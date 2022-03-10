«Дамате» введет в оборот 2,2 тыс. га залежных земель в Пензенской области в 2022 году Экономика

Пенза, 10 марта 2022. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» вернет в сельхозоборот 2,2 тыс. га залежных земель в Пензенской области в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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«Вложения в мероприятия составят 85 млн. рублей. Необходимость увеличения площади земель в обработке обусловлена расширением мощности проекта «Дамате» по производству мяса индейки до 207 тыс. тонн в убойном весе в год», — поясняется в тексте.

В нем отмечается также, что работы по вводу земель в оборот охватят почти все районы присутствия компании.

«Планируется, что лидером по объему ввода земель в оборот станет Мокшанский район. Здесь специалисты «Дамате» проведут корчевание древесной растительности на площади 1 тыс. 376 га. В текущем году в Нижнеломовском районе будет введено в оборот 364 га земли, в Спасском — 337 га, в Вадинском и Пачелмском районах — 72 га и 24 га соответственно», — сказано в пресс-релизе.