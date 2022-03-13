Власти Пензенской области рассчитывают на двукратное увеличение турпотока в 2022 году Экономика

Пенза, 13 марта 2022. PenzaNews. Турпоток в Пензенскую область, по прогнозам властей региона, в 2022 году вырастет вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов на ХVII международной туристической выставке «Интурмаркет-2022», которая проходит в Москве.

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«В этом году ожидается рост [турпотока] как минимум в два раза по сравнению с 2021 годом. Если сравнивать с допандемийным уровнем в 500-600 тыс. человек, то мы бы хотели нарастить эти показатели в 2022–2023 годах и в дальнейшем еще прибавлять», — сказал он.

По словам замминистра, представители гостиниц и турбаз в регионе сообщают, что на майские праздники есть хороший спрос со стороны туристов.

«Есть большие заявки на туры выходного дня и более продолжительные — недельные туры. Надеемся, что весь летний период турпоток не будет падать», — добавил собеседник агентства.