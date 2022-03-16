Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-февраль исполнен на 102,1% Экономика

Пенза, 16 марта 2022. PenzaNews. Доходы в размере 9 млрд. 682,4 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-феврале 2022 года, план выполнен на 102,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 6 млрд. 605,6 млн. рублей, или 106,8% к плану; безвозмездные поступления — 3 млрд. 76,8 млн. рублей, или 93,4%.

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,6%: при плане в 8 млрд. 160,7 млн. рублей фактически поступило 8 млрд. 210,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 5 млрд. 131,1 млн. рублей при ожидаемом объеме 4 млрд. 863,4 млн. рублей, план выполнен на 105,5%.